Nevesta razkrila, da je hotela med snemanjem šova pobegniti

V Poroki na prvi pogled so pred pari zadnji dnevi pred končno odločitvijo, ali bodo skupno zgodbo nadaljevali tudi zunaj eksperimenta ali ne. Na romantični zmenek sta se odpravila tudi Nina in Domen. Ženin je že na začetku nevesto spraševal, ali ju skupaj vidi tudi v prihodnosti. Nina je priznala, da jo je strah, da bi bila prizadeta, priznala pa je celo, da je šov nekajkrat želela celo zapustiti. Tudi pri Domnu se porajajo določeni dvomi, saj da bo njun odnos v realnem svetu drugačen kot je sedaj v času eksperimenta.

»Zelo me je strah. Lažje je nekoga odgnati že prej, da gre on prvi stran, kakor pa da bi se on čez nekaj mesecev odločil, da nisem prava zanj in on odšel stran,« je ob tem povedala Nina. Domnu je nato priznala, da je želela nekajkrat pobegniti od njega, a da je še vedno tam. Domen ji je odgovoril, da od nje ni želel nikoli pobegniti, dejal pa je tudi, da je še vedno v dvomih, ali ji bo samo on dovolj do konca življenja.

Nina in Domen sta nato sklenila, da si želita, da jima uspe tudi v prihodnosti, izpovedala pa sta si tudi ljubezen.