Neverjetno, kakšno sporočilo je v nabiralnik prejel slovenski komik (FOTO)

Slovenski komik Perica Jerković je znova dvignil prah na družbenih omrežjih. Na facebooku je delil posnetek zasebnega sporočila, ki ga je prejel od oboževalke – in jasno povedal, kaj si misli o tem.

V sporočilu je gospa zapisala, da njen partner decembra praznuje 40. rojstni dan, zato bi rada najela Perico, da bi na zabavi posnemal pevko Severino, saj da si prave ne morejo privoščiti.

Jerković ostaja zvest svojemu humorju

Komik ni ovinkaril. Ob objavi zaslonskega posnetka je zapisal: »So vsa povpraševanja vredna odgovora? Ne, niso.« Njegova izjava je sprožila val komentarjev – nekateri so mu pritrdili, drugi so menili, da bi si vsaka oboževalka zaslužila vsaj kratek odgovor.

Perica Jerković, ki je pred časom gostoval tudi v našem ŠOKkastu, je tokrat znova pokazal, da zna na svoj način postaviti mejo – in hkrati nasmejati svoje sledilce.