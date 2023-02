Neverjetno, kaj se je zgodilo znani Slovenki, vmešala se je tudi policija

Mariborska podjetnica in vplivnica Carmen Osovnikar, ki smo jo spoznali v šovu Sanjski moški, je na instagramu razkrila, kaj se ji je dan pred državnim praznikom zgodilo na enem od bencinskih servisov.

Medtem ko je v torbici iskala denarnico, da bi plačala nakup, je na pult odložila rokovnik in ga tam pozabila. Ko je prišla domov, je ugotovila, da ga nima več pri sebi. Kot pravi Carmen, je bila trdno prepričana, da je rokovnik ostal na bencinskem servisu, saj ga drugje ni jemala iz torbice. Na omenjeni poslovalnici so ji dejali, da rokovnika niso našli, zato je zahtevala, da pregledajo posnetke varnostnih kamer.

Na domu jo je obiskala policija

Carmen pravi, da so zaposleni na posnetku videli, da je rokovnik odprla, prelistala in odnesla neka ženska. Ker ima na prvi strani navedene vse osebne in kontaktne podatke, od neznanke pa ni prejela nobenega klica o najdbi, je Mariborčanka predvidevala, da ji ženska očitno rokovnika ne namerava vrniti.

Žensko, ki si je začasno prisvojila rokovnik, je policija izsledila preko regirstrskih tablic, a je na domačem naslovu niso našli. Kot pravi Carmen, jo je to očitno prestrašilo, saj je čez nekaj ur sama prinesla rokovnik na policijo. »Ne morem verjeti, kam smo prišli, da zdaj kradete celo rokovnike,« je na koncu dejala Carmen.