Neverjetno, kaj se je zgodilo Borutu Pahorju

Borut Pahor tudi po koncu svojega predsedniškega mandata ostaja zelo aktiven na družabnih omrežjih. Verjetno se zaveda, da bi ga številni sledilci zelo pogrešali, če bi se kar umaknil in ne bi več objavljal zanimivih dogodivščin iz svojega življenja. Nekaj nadvse zanimivega se mu je zgodilo med obiskom Združenih držav, kjer je navdušil ameriška zakonca.

»Če potujete med Washingtonom in New Yorkom, nikar ne izberite letala, pojdite z vlakom. Komot je, hitro in zabavno. Skratka, se usedem zraven dveh ameriških zakoncev. Skušam delati, vendar sta radovedna in me sprašujeta, kaj delam in kdo sem. “Sem bivši predsednik.” Onadva pa: "Česa?” Jaz pojasnim: “Republike Slovenije.” Kratka tišina, preverjata na googlu. Potem pa Bill: “Wow. Zakaj potem ne potujete v First Class?” Zato, ker sem bivši. Smeh in sijajno prijateljstvo za večno. Naslednjič se verjetno vidimo na Dunaju,« je opisal svojo izkušnjo potovanja z vlakom.