Neverjetni Tim Marovt: Po poškodbi so mu dejali, da ne bo več hodil. Danes teče maratone!

Tim Marovt je bil kot njegov brat Tijan, danes članski reprezentant, obetaven smučar. Toda že zelo zgodaj, ga je doletela huda in še danes nepojasnjena poškodba, za katero se zdi, da mu je vzela športne sanje. Postal je hrom, toda sanjati ni nehal. V 20-letnem Konjičanu Timu je neusahljiv vir energije in motivacije. Sanjal je naprej, ne o tekmah in rezultatih, temveč o majhnih, a hkrati velikih življenjskih zmagah. O tem, da bi pomignil s prstom, da bi se sam dvignil s postelje, da bi spet hodil ...

Tim je delal vse, da bi se spet postavil na noge, čeprav so mu dejali, da je to praktično nemogoče. Danes hodi, vozi avto, smuča, teče – nedavno je pretekel 10 km na Istrskem maratonu. S tem pa pomaga sanjati tudi drugim.

Zgodilo se je na Havajih

Bilo je leta 2014. »Med vsakimi počitnicami sta nas starša nagradila s potovanjem v Ameriko in tako smo po smučarskih pripravah v Švici odšli na Havaje. Vsi navdušeni smo takoj odšli na plažo in na deskanje. Bil sem v vodi kakšne pol ure, vse je bilo normalno. Nato pa sem začel čutiti rahle bolečine v hrbtu, postal sem utrujen. Mislil sem, da zaradi časovne razlike in potovanja.«