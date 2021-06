Neverjeten preobrat v šovu: zaljubil se je v kandidatko drugega kmeta

V zadnji epizodi Ljubezni na vasi so bili gledalci te hrvaške resničnostne oddaje priča šokantnemu razpletu. Voditeljicaje vprašala tekmovalca, ki je kot prvi zapustil posestvo, kako se je znašel in ali ga je izločitev močno prizadela. Toda Željan je povedal, da mu sploh ni bilo težko, saj je našel uteho pri drugi. »Mislim, da so preskočile iskre in da je kemija med mano in Ivano. Ko sva se vrnila s kmetije, sva si začela dopisovati in se kasneje dobila v Zagrebu.«Željan in Ivana pa sta nato uprizorila pravi šov, saj sta vstala in se pred vsemi strastno poljubila. »To je bil najin prvi poljub,« je dejala Ivana, ki je od tistega trenutke dalje držala Željana za roko in se z njim objemala.A ljubezenska drama se še ni končala. V šoku je bila tudi, s katero se je Željan zapletel po koncu šova, čeprav se je ona borila za srce kmeta. O tem, da se med njima krešejo iskre, se je razvedelo po snemanju. Zdaj nihče ne ve, kaj se je dogajalo in ali je Željan z Ivano prevaral Samanto. Željan je za Večernji razkril, da je po koncu snemanja bil še nekaj časa v stiku z Ivano in da sta skušala obdržati zvezo na daljavo (Ivana je namreč iz Sarajeva), a se je naposled vrnila k nekdanjemu partnerju in se celo zaročila. Željan se je nato zbližal s Samanto, s katero je še zdaj.