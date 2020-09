Nevarno srečanje v resničnostnem šovu

Mojster preživetja v naravi Brane T. Červek izbrane pustolovce uči veščin preživetja in jim zastavlja najrazličnejše izzive.

Oddaja Preživetje v divjini se z drugo sezono kmalu vrača na male zaslone. Ekipa, ki jo pripravlja, je med snemanjem na enem od hrvaških otokov doživela kar več zanimivih dogodivščin, med drugim so jih presenetili divji prašiči, ki so za človeka lahko tudi smrtno nevarni. Kako je bilo videti bližnje srečanje z njimi, nam je opisal mojster preživetja v naravi. »Srečanje je bilo pričakovati, predvsem ker jih je tam res ogromno. Snemalna ekipa je bila epska, brez nje ne grem nikamor, zame so vsi po vrsti junaki! Brez strahu so mi sledili tudi, ko sva se z divjo svinjo pogovorila na štiri oči in še na moji drugi divji valovni frekvenci in tako hitro vzpostavila medsebojno zaupanje. Prišla je radovedno do mene, bila sva le slaba dva metra narazen, povsem mirna, a previdna, medtem pa je bila druga svinja precej bolj nezaupljiva in je nervozno tekala v ozadju, ampak se je tudi ta umirila. V očeh je imela neskončen mir in prav takega sem v tistem trenutku poklical tudi iz sebe. Svoje kopje sem imelpripravljeno, a ga nisem imel namena uporabiti in je zabosti in tega ne bi storil ne zavoljo oddaje ne zaradi česar koli drugega, le v primeru napada. In po nekaj minutah smo se prijateljsko razšli in pozdravili, vsak je odšel po svoje. Pozneje sta nas ti dve divji svinji predrzno presenetili in nas prišli obiskat v majhen zaliv na obalo, medtem ko sem bil s kandidatoma, ki sem ju učil netenja ognja. Ker nas je bilo tam več, bi se lahko divja svinja počutila ogroženo in storila kaj nepredvidljivega, zato sem jo, ker me je že poznala od prej, kar po domače le z besedami in umirjeno hojo proti njej nagnal domov,« pravi Červek in doda, da takšne situacije od človeka zahtevajo čisti pogum in da prostora za strah ni. »To je lahko le dokaz, kako inteligentna bitja so vsepovsod okoli nas in kako nevedni in nepovezani z naravo so ljudje.«