Grozljivka v Jelinčičevi kopalnici: hčerka je bila hudo porezana

Zmago Jelinčič je besen. Tokrat je njegova jeza uperjena proti podjetniku, ki mu je kakšno leto nazaj dobavil in vgradil steklena drsna vrata za tuš kabino. Ta so se namreč ob zaprtju razsula in močno porezala njegovo mlajšo hčerko Aleksijo Iris. Takole nam je nesrečo opisal poslanec: »Ko je hčerka zaprla drsna vrata, so se razsula in steklo je padlo po njej. Razletelo se je po celem telesu, hudo jo je zelo porezalo po rokah in nogah. Na srečo je ni po obrazu, bodo pa ostale brazgotine vidne celo življenje. Imela je srečo, da ji ni prerezalo kakšne arterije, ker v tem primeru bi lahko izkrvavela.« Jelinčič je hčerko hitro odpeljal v izolsko bolnišnico, kjer so jo 2,5 ure šivali. »To je zoprna zadeva, dobila je več kot 25 šivov,« pojasnjuje zgroženi oče in v isti sapi pohvali izolsko zdravstveno osebje »vsa čas bolnici in dr. Malalan.«

FOTO: Sašo Radej, Press

Dogodek se je zgodil pred približno mesecem in pol, hčerka še vedno okreva in obiskuje fizioterapije, kjer se trudi z razmigavanjem levega palca in kazalca. Med tema prstoma je steklo namreč prerezalo tudi kito, nam je pojasnil Jelinčič, ki je zdaj jezo preusmeril v podjetje, ki mu je ta kopalniška vrata prodalo: »Poklical sem tega podjetnika in mu povedal, kaj se je zgodilo. Njemu pa je vseeno. Povrh tega je še zelo aroganten. To je svinjarija.« Jelinčič je prepričan, da je moralo biti nekaj narobe z izdelavo teh vrat, saj so menda stara le kakšno leto, po njegovem mnenju pa se v nobenem primeru ne bi smela tako razsuti. Izrazil je tudi skrb, da se to zgodi še komu, ki je kupil enaka vrata.

Jelinčič želi odškodnino od podjetja zaradi opisanega dogodka, ker pa se s podjetnikom ni mogel dogovoriti, je že v pogovorih s svojim odvetnikom. Vrata analizirajo, da bi ugotovili, kaj je bilo narobe, da so se ob normalni rabi tako razsula.