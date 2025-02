Nesojena zmagovalka Eme pokazala svojega partnerja: »Je transspolen« (FOTO)

Slovenska glasbenica Julija Aljaž z umetniškim imenom July Jones je tekstopiska in glasbena producentka, ki že od 15. leta živi v tujini. Sprva se je preselila v Združene države Amerike, kjer je na kalifornijski univerzi Berkeley študirala jazz, nato pa se je pri 18 letih odločila za selitev v London, da bi se posvetila pop glasbi.

Letos se je 26-letna pevka predstavila na Emi s svojo pesmijo New Religion. Na tekmovanju se je uvrstila na 2. mesto v superfinalu, za zmagovalcem Klemnom Slakonjo. Spletne stavnice so ji sicer kazale boljšo uvrstitev kot Slakonji, kar pomeni, da jo je publika v tujini lepo sprejela in bo zagotovo še marsikje nastopila, kot vse doslej.

Te dni, ko po Emi odgovarja na vprašanja medijev in sledilcev, je pokazala tudi svojega partnerja, ki se na Instagramu skriva pod imenom »asherstorm«. »Poglejte, mojega lepotca,« je zapisala. V predstavitvi njegovega profila piše, da je njen fant »boyish«.

FOTO: Zaslonski posnetek

Izraz »boyish« pomeni »deški«. Beseda se pogosto uporablja za opis moških, ki imajo mladostne ali igrive značilnosti.

Preberemo lahko tudi, da ob njegovem profilu stoji simbol transspolosti, kar pomeni, da so to osebe, ki se ne identificirajo s spolom, ki jim je bil pripisan ob rojstvu na podlagi njihovih genitalij.

Glasbenica July Jones je sicer znana po tem, da v svojih pesmih odkrito obravnava teme, kot so medosebni odnosi, duševno zdravje in LGBTQ+ vprašanja, saj je tudi sama del te skupnosti.

V enem od intervjujev leta 2021 je tudi javno povedala, da so ji »pravice transspolnih oseb zelo pri srcu, saj je moj partner transspolen, zato o tej temi vedno odkrito govoriva. Mislim, da sem se, glede na to, od koder prihajam, soočila z veliko rasizma. Želim normalizirati dejstvo, da imam naglas, ali da ne bi smela biti omejena na delo čistilke samo zaradi svojega izvora. Hočem biti tista oseba, ki prejme Grammy, in da ljudje ob tem rečejo: 'Lahko sem od koder koli in še vedno lahko dosežem, kar si želim.«

July Jones je ustvarila že nekaj glasbenih uspešnic doma in v tujini, za eno od pesmi pa je prejela tudi nominacijo za glasbeno nagrado grammy.