Nesmrtna velikana Boris in Radko spet skupaj na sceni (FOTO)

Igralca Boris Cavazza in Radko Polič - Rac sta nedvomna velikana slovenskega filma in gledališča. Cavazza je leta 1992 prejel Borštnikov prstan, deset let pozneje so z njim nagradili še Raca. Tokrat sta se skupaj znašla v radijski igri Suzana in dva starca po predlogi Vinka Möderndorferja in slikarskem navdihu Ejti Štih, ki že več let živi v daljni Boliviji.

Motiv izhaja iz Svetega pisma Stare zaveze, ko prelestno Suzano, ki je postala motiv številnih slik in fresk, med kopanjem opazujeta dva starca. Obtoži ju prešuštva, zaradi česar sta obsojena na smrt s kamenjanjem. Naša legendarna igralca sta v radijski igri že mrtva in kujeta zaroto v onstranstvu, saj sta bila ujeta v ljubezenski trikotnik.

Režiserka Špela Kravogel v družbi Katje in Tine Ogrin

Tokrat, ujeta v stanovanju, mestu zločina, opazujeta novo žrtev. Igro bodo premierno predvajali 28. decembra na Radiu Slovenija.