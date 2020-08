Nered po zabavi so pospravili gasilci

Gostje so imeli na trenutke občutek, kot bi bili na rajskih Havajih.

Dvaintrideset let človek praznuje samo enkrat, si je bržkone rekel znani slovenski televizijski obraz in humorist. Omislil si je namreč bučno in tematsko zabavo. Za prijatelje je organiziral žurko v vzdušju Havajev, prijatelji pa so v takšnem ambientu rajali od pete ure popoldne do šeste ure zjutraj. »Dan je bil zame popoln, saj so bili tam skoraj vsi, ki sem jih želel ob sebi,« pravi Sašo.»Vsi imamo radi poletje, eksotiko. Didžej je vrtel tudi havajske melodije, pijače so bile havajske, imeli smo eksotično sadje, tudi oblečeni smo bili pretežno havajsko. Ni pa šlo brez slovenske hrane, tudi teh dobrot je bilo dovolj,« pravi. Rajanje je bilo na prostem in povabljenih je bilo kar 70 gostov. »Vse je bilo precej sproščeno in preprosto. Pršut mi je kot slavljencu rezal kuharski mojster, ki je posebno zame prišel s Primorske. Plesalo in pelo se je do jutra. Prihodnje leto vstopam v kristusova leta in bo moralo biti praznovanje še boljše,« doda.Posebnih želja ni imel. Vsem povabljenim je napisal le, naj samo pridejo na zabavo. »mi je prinesla karton cvička, ki ga je polepila z 32 kondomi.mi je prinesel milo iz cvička in košaro dobrot. Od sodelavcapa sem dobil penino, na kateri piše gasilec Sašo. Mogoče sem najbolj zanimivo darilo dobil od prijatelja, ki sem ga zjutraj, na dan zabave, klical, ali ima kakšen reflektor. Prinesel ga je in mi ga kar podaril,« pravi Sašo, ki je najbolj hvaležen za darilo gasilcev. Fantje iz ŠD Gerečja vas so namreč pospravili nered, ki je ostal po zabavi. »Sam tega nisem zmogel. Pa tudi drugi ne,« pove v smehu.