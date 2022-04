Neprijetne težave znanega Slovenca: Ne morem več niti sedeti, boli in peče

Nejc Rek, ki ga je Slovenija spoznala pred sedmimi leti, ko je sodeloval v resničnostnem šovu Bar, je na facebooku razkril, da ima hude težave s hemoroidi in da ga mogoče čaka celo operacija. »Ko že mislim, da slabše ne more biti od vikenda, pa se mi je poslabšalo stanje do te mere, da ne morem več niti sedeti, boli in peče, toliko, da ne znorim,« je zapisal.

Nejc je eden tistih, ki nikdar ni skrival svoje spolne usmerjenosti. S partnerjem Renejem je ustvaril tudi blog Rainbow Kings, s čimer sta očitno razburila številne nasprotnike istospolno usmerjenih.