Nepričakovano: Ani v roke potisnili evrovizijsko trofejo (VIDEO)

Vsak evrovizijski tekmovalec si želi, da bi v roke dobil zmagovalni stekleni mikrofon, a le redke doleti takšna čast. Letošnje tekmovalce pa so organizatorji pošteno presenetili, saj so jim na enem izmed dogodkov v roke potisnili trofejo, ki jo bo prejel zmagovalec izbora za pesem Evrovizije.Vas zanima, kako se je odzvala naša? Lahko rečemo, da zelo čustveno. Dejala je, da je to priložnost, da zvadi zahvalni govor in dejala, da bi se zahvalila vsem, ki so verjeli vanjo in tudi tistim, ki vanjo niso verjeli.Mnogi izmed pevcev pa so bili presenečeni, ko so ugotovili, da je trofeja precej težka.