Nepričakovana izločitev v Masterchefu: Hvala bogu, je že bil »cajt« da spakira

Kuharski šov Masterchef Slovenija se bliža zaključni fazi. Po zadnjem izzivu skupin se je na balkon lahko povzpel le najboljši izmed zmagovalne četverice in to je bil. Še večji šok je morala preživeti, ki so jo sodniki povsem nepričakovano izločili kot najšibkejši člen poražene skupine. Največja napaka, ki jo je storila Jerneja, pa je bila, da je piščanca zamenjala z zajcem. Tekmovalka se je v tistem trenutku hotela udreti v zemljo.»Tole, kar sledi, vam ne bo všeč. Kdor danes ni imel zbrane glave, ga bo to tudi stalo glavo. Že zdaj gre nekdo domov ... Ta šok boš morala preživeti ti, Jerneja,« je dejal sodnik»Hvala bogu je že bil cajt da spakira. Najpametnejsa in nepremagljiva.....vidimo ja....vsi drugi pojma nimajo samo ona je najboljsa....obnasanje in kletvice so me res zmotile,« je zaslediti komentarje na facebooku.