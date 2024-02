Nepozabna pustna noč, v kateri ni manjkalo dobre glasbe (FOTO)

V tem pustnem času, ko se povsod vrstijo takšne in drugačne prireditve in dogodki, namenjeni šegam in običajem odganjanja zime, je tudi radgonski Študentsko-mladinski klub (ŠMK) Klinka poskrbel za nepozabno dogajanje. Vse čarlije, klovne, vragce, miške, mačke, havajce, angele, zvezdice in tudi tiste, ki so prišli brez mask, skupaj s pustnimi šemami jih je bilo več kot tisoč, so organizatorji razveselili »z edinim pravim fašenkom, ki se je spet vrnil v mesto penine in sejmov, Gornjo Radgono«.

Letos so obiskovalcem ponudili širok nabor glasbe vse od rocka do narodnozabavnih ritmov. FOTO: Sven Pušnik

V dvorani Pomurskega sejma so za dodatno vzdušje poskrbeli glasbeniki, tam je vsakdo našel nekaj zase, in sicer so nastopili Novi fosili, Tabu in Zlata žila. »Zelo smo zadovoljni z obiskom, saj je prišlo več kot tisoč obiskovalcev, kar smo tudi načrtovali in pričakovali. Veseli smo, da je vse minilo v najlepšem redu in so bili vsi obiskovalci navdušeni,« nam je po prespani noči, strnjenih vtisih in pospravljenem prizorišču, za kar je skrbela ekipa ŠMK Klinka, povedal predsednik Aljaž Herzog, ki z ekipo že razmišlja o novih aktivnostih.

Novi fosili so navdušili s starimi uspešnicami. FOTO: Sven Pušnik

Organizatorji pravijo še: »Hvala vsem, ki ste se udeležili dogodka edini pravi Fašenk 2024. Hvala vsem sponzorjem, ki so omogočili, da je bil dogodek izpeljan na tako visoki ravni. Hvala voditelju, mladinskemu pisatelju Žigi X Gombaču, ki je povezoval program in poskrbel za dober vajb. Predvsem pa hvala vrhunskim glasbenim skupinam, da so v dvorani naredile noro vzdušje. Našo ekipo še zdaj preplavljajo neverjetni občutki nepozabne noči. Upamo, da ste tudi vi odšli z lepimi spomini in da se boste z veseljem spet vrnili.«

Pustne maske so bile raznolike. FOTO: Sven Pušnik

Zbrane so, kot smo že zapisali, zabavali tudi člani skupine Novi fosili, ki so na odru ŠMK Klinka stali prvič. Njihove skladbe so še vedno znane vsem in še vedno sežejo v srce, zato ne preseneča, da so se zbrani odlično zabavali ob uspešnicah, kot so Za dobra stara vremena, Plava košulja, Ja sam za ples, Dobre djevojke, E, moj Saša in mnogih drugih.