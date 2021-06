Nekuhana sestavina ga je poslala domov, sodniki pa so mu popihali na dušo

Maša in Adam sta morala obleči črni predpasnik. FOTO: Pop TV, posnetek zaslona

Natalija je navdušila in poletela na balkon. FOTO: Pop TV, posnetek zaslona

Trikrat kuhanje za eno mesto na balkonu

Trojica tekmovalcev je morala na kuharsko preizkušnjo.insta se zataknila že pri iskanju sestavin in si skakala v zelje,pa je šla po svoji poti in pripravila solidni krožnik.Natalija je imela samo eno sestavino, in sicer kozice, iz njih pa naredila krožnik, ki je popolnoma prepričal sodnike. »Natalija, dejansko si ti tista, ki v tem trenutku delaš največje korake naprej,« ji je dejalpa, če bi takšen krožnik dobil v finalu, bi rekel samo: »Vav.«Želela je prijeti za roko, ona pa jo je zavrnila. »Zakaj bi ji zdaj roko dajala, če ve, da sva z Adamom zaj*****?« Natalija pa je samo čakala, da jo razglasijo za najboljšo, in je po zavrnitvi Maše je rekla: »Nikoli več ji ne bom dajala spodbude.«Za prvo sta drug drugemu izbrala eno nujno sestavino, Adam je dobil polže, Maša liste vinske trte. V prvem krogu je zmagala Maša, medtem ko je Adamu spet zmanjkovalo časa. V drugem krogu sta sestavine obrnila. Adam je naredil dolme, Maša pa testenine s polži. »Adam, tvoj riž je praktično surov,« je dejal Bine in poslal tekmovalca domov, čeravno je bilo vse drugo na krožniku izvrstno.»Mislim, da ta kuhinja v zgodovini ni imela takšnega uživača, gurmana,« so mu dejali. Potem je moral odložiti predpasnik in oditi. »Šel je kot gospod, kot človek, ki nas je vse nekaj naučil,« je ob Adamovem slovesu povedal, da ga bodo pogrešali.