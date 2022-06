Nekoč v reprezentančnem dresu ritmične gimnastike, danes na trampolinu (FOTO)

Skoraj dve desetletji nas Pia Pustovrh že pozdravlja z velikih odrov ali malih zaslonov. Vsakič znova pa žari kot takrat, ko smo jo srečevali na prvih intervjujih. Manj pa vas ve, da je pred medijsko kariero več kot desetletje branila slovenske barve v reprezentančnem dresu ritmične gimnastike in tekmovala po vsem svetu v tem elegantnem športu, ki zahteva izjemno gibčnost. Tako je te dni na trampolinu s sinom izvajala poskočne vragolije.

»Zaradi odgovornosti in dela smo ujeti v vse te 'gabarite', kaj se sme in mora in kaj se pričakuje od nas, tako da včasih prav prija, ko na otroškem igrišču nisem samo mama, ampak tudi prijateljica sinu, da lahko kakšno vragolijo ušpičiva skupaj. Nato pa se še ure smejiva tem nedolžnim norostim. Mislim, da ne smemo pozabiti na otroka v sebi in se veseliti malenkosti, ki nam jih ponuja življenje,« nam je povedala Pia.

Zdrav duh v zdravem telesu je zagotovo njen moto, ki jo ohranja mladostno in iskrivo.