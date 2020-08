Nekoč najbolj seksi slovenska babica je danes videti tako (FOTO)

Se spomnite, zgovorne Primorke, ki je zaslovela z nastopom v Big Brotherju leta 2007, kasneje pa se je na povabilo udeležila še Kmetije slavnih? Čeprav je bila v Big Brotherju le pet tednov, je dodobra razgrela ozračje v hiši in vzbudila zanimanje slovenske javnosti. Ker je zelo zgodaj postala babica, je bila v javnosti znana kot najbolj seksi slovenska babica.Suzana je bile znana po tem, da je rada pokazala svoje čare. Brez sramu je odvrgla tudi kopalke in se gola nastavila soncu, čeprav je vedela, da je znana in se je zaradi tega pogosto znašla v medijih. S pomočjo medijev si je iskala tudi partnerja in javno govorila o tem, kako nespodobna povabila in sporočila dobiva v svoje virtualne poštne predale. Očitno pa je v zadnjem času postala nekoliko bolj konservativna, saj izzivalnih fotografij že nekaj časa ne objavlja več.​In kaj danes počne Suzana? Izkušnje, ki jih je dobila s pojavljenem v medijih, je, kot kaže, izkoristila. Zdaj jih gotovo spretno uporablja, da se še bolje znajde v svoji novi« službi. Kot razkrivajo spletna omrežja, je namreč zaposlena kot predstavnica za stike z javnostjo v Pokrajinskem muzeju Koper. Suzana je še vedno videti odlično, le njena barva las in oblika frizure sta se v tem času nekoliko spremenili.