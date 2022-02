Nekoč je Slovenijo zastopala na OI, danes sredi Šanghaja Kitajce uči smučati

Smučarski kros večina Slovencev povezuje s Filipom Flisarjem, a že nekaj let pred njim je v tej panogi ledino orala in tudi zmagovala Saša Farič. Nekdanja alpska smučarka, ki je presedlala na novo panogo v svetovnem pokalu, je od nekdaj rada ubirala nove in neustaljene poti. Preberite več TUKAJ!