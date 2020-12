Napisal je več kot 400 skladb

Tadej Hrušovar se je leta 1966 pridružil skupini Bele vrane, po njenem razpadu pa je leta 1975 ustanovil skupino Pepel in kri. Skupina je še istega leta zastopala Jugoslavijo na izboru za pesem Evrovizije s skladbo Dan ljubezni.

Na Evroviziji je s skupino Pepel in kri sodeloval še leta 1990, kjer je spremljal italijanskega pevca Tota Cutugna. Ta je s pesmijo Insieme tisto leto tudi zmagal.

Napisal je več kot 400 skladb, med najbolj znanimi so tiste, ki so jih izvajali člani skupine Hazard: Marie, ne piši pesmi več, Vsak je sam in Najlepše pesmi.

Kot smo že poročali, je po hudi bolezni v 74. letu starosti umrl slovenski pevec in skladatelj zabavne glasbe Tadej Hrušovar , član skupin Bele vrane ter Pepel in kri. Pevec z vzdevkom Dejvi je bil avtor številnih zimzelenih uspešnic, kot sta Dekle iz zlate ladjice in Dan Ljubezni.Od legende slovenske glasbe se poslavljajo mnogi slovenski glasbeniki.Tako jeobjavil daljši zapis v spomin na pokojnega pevca. »Poslovil se je Dejvi. Največji, najbolj talentiran in v svetovne trende vpet skladatelj, kar jih je Slovenija premogla. Prezgodaj je nehal ustvarjati, izčrpan od vseh “prijateljev”, ki so črpali njegov talent in na njem gradili svoje kariere. Po krivici spregledan od inštitucije v kateri je deloval in od stanovskih združenj. Tadej. Dejvi, Homre... nekje drugje boš igral svoje Dan ljubezni, Mari.... in ugotavljamo da so brez tebe Vse najlepše pesmi že napisane. Velik poklon in naj ti bo lahka zemlja.«Tudise je spomnil na Dejvija.Člani skupine Čudežna polja pa so mu namenili te besede: »Žalostni smo. Žal se je poslovil eden največjih, a žal mnogo premalo cenjenih skladateljev slovenske glasbe Tadej Hrušovar. Počivaj v miru dragi Dejvi in hvala za vse kar si storil za nas Čudežnike!«