Otroška zvezdnica in podjetnicase je letos poleti sproščala na otoku Korčula. Tam je uživala s svojim možemin otroki. Skupaj so se predajali kulinaričnim užitkom, raziskovali otok in spoznavali lokalne zanimivosti.Hajdi in Urban sta se spoznala leta 2013 in po štirih mesecih skupne zveze vse skupaj okronala s poroko. Po sedmih letih sta še bolj zaljubljena kot na začetku, kar rada pokažeta tudi svojim sledilcem. Vročo fotografijo poljubljana na plaži sta delila na instagramu in požela veliko navdušenja. Urban je svojo drago zagrabil za zadnjo plat in pokazal, da je strast še kako prisotna.