Nekdanjo misico šokirale pred porodom

Te dni je že v veselem pričakovanju drugega otroka. FOTO: OSEBNI ARHIV

Ostala brez besed

Takole so jo presenetile z baby showerjem. FOTO: OSEBNI ARHIV

»S prijateljicami druga drugi večkrat pripravimo kakšno presenečenje ob posebnih priložnostih. Vedno pa je malo drugače, zato so presenečenja tudi vedno zanimiva,« pove nekdanja misica in manekenka, sicer tudi televizijska voditeljica, ki je sicer redno zaposlena pri Vzajemci Skupina, kjer se ukvarja z investiranjem v vzajemne sklade. Te dni pa je že drugič v veselem pričakovanju. »Pri prvorojencusmo imele s prijateljicami tak bolj umirjen baby shower, saj smo se dobile v kavarni na kavi, kjer smo se skupaj zabavale. Tokrat pa je bilo veliko bolj pestro in aktivno,« nam pove. In nadaljuje, da sta se z dobro prijateljicodogovorili, da gresta še zadnjič pred porodom na kosilo, saj je nato nameravala iti na morje in je v Ljubljani ne bo.»Zato nisem niti pomislila, da ni tako, saj so tudi druge ta čas po dopustih, in v Ljubljani ni skoraj nobene,« pove Jurkovičeva. S Tjašo sta se odpravili po mestu, z izgovorom, da ima ona mimogrede še neki nujen opravek. »Potem pa jih zagledam, vse svoje prijateljice, zbrane na enem mestu, s čudovito okrasitvijo. Sprva sem bila šokirana, saj česa takega nisem pričakovala. Ostala sem brez besed. Potem pa se je začelo. Izročile so mi pismo, v katerem je pisalo, da mi podarjajo fotografiranje s profesionalno fotografinjo za spomin na trebušček. In to kar takoj. To je bilo dodatno presenečenje. Fotografinja je bila torej tudi že tam, med mojimi prijateljicami.Prav tako maskerka, ki me je že velikokrat naličila za razna fotografiranja. Pripravile so mi tri različne stylinge. In sledilo je dvourno fotografiranje. Bilo je prijetno, a zame hkrati, ker sem pač že v zadnjem mesecu nosečnosti, tudi malce naporno. Ampak smo se vmes tudi šalile, zato ni bilo težav,« je dejala Katarina, ki je vesela, da bo imela večen spomin na nosečniški čas. Kot pravi, jo prijateljice očitno dobro poznajo in natanko vedo, s čim so jo lahko razveselile. Seveda pa je nastalo tudi nekaj skupnih fotografij s prijateljicami, ki so vse to zakuhale, in bodo pristale v posebnem albumu.»Fotografij se že zelo veselim,« je še povedala simpatična televizijska voditeljica na TV3, ki pa je morala svoje honorarno delo za nekaj časa dati na stran. Dejansko bi morala ta čas že voditi novo oddajo na tej televiziji, a je projekt prestavljen za nedoločen čas. Sicer se počuti dobro, kadar je preveč utrujena, pa si vzame čas za počitek. »Seveda se tudi trebušček zdaj že vidi, a mi mnogi rečejo, da je še vedno bolj majhen. No, meni se zdi čisto normalen, tak kot pri prvi nosečnosti,« sklene Katarina Jurkovič.