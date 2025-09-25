Nekdanji tekmovalec Kmetije ganil Slovence: »Dragi brat Borut, rad te imam ... In že 19. leto teče, kar te ni«

Slovenski pevec in nekdanji tekmovalec resničnostnega šova Kmetija Marijan Novina iz Novega mesta se v teh dneh sooča s težkimi spomini. Njegov oče Marijan, ki je bil prav tako uspešen glasbenik, je pred leti umrl za dedno boleznijo polipozo, za katero je pozneje umrl tudi Marijanov brat Borut.

Leta 1984 je začel delovati Družinski trio Novina; vodil ga je oče Marijan, ob njem sta bila njegova sinova Borut in Marijan. Z glasbo so pomagali številnim ljudem v stiski, tudi marsikatera bolnišnica ima boljšo opremo zaradi širokega srca Marijana in njegove družine. Oče Marijan in sin Borut sta pokojna, za oba je bila usodna dedna bolezen polipoza. V glasbi je ostal sin Marijan, ki že 40 let poje in zabava ljudi.

»Fizično ga ni z mano, a ga še vedno čutim ob sebi,« je povedal Marijan, ki je očetu še danes hvaležen za vse, česar ga je naučil, še posebej ker ga je popeljal na čudovito pot glasbe.

Tako ganljiv zapis je ob žalostni obletnici bratovega slovesa objavil na Facebooku: »Dragi brat Borut. Danes bi te objel in čestital za tvoj rojstni dan. Nasmejana bi dvignila kozarec in skupaj bi ti peli VSE NAJBOLJŠE. Lepo praznujte tam...nekje... Rad te imam... In že 19. leto teče, kar te ni.«