  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

SPOMIN NA BRATA IN OČETA

Nekdanji tekmovalec Kmetije ganil Slovence: »Dragi brat Borut, rad te imam ... In že 19. leto teče, kar te ni«

Marijan Novina se v teh dneh sooča s težkimi spomini.
Marijan Novina FOTO: Drago Perko
Marijan Novina FOTO: Drago Perko
M. U.
 25. 9. 2025 | 08:16
 25. 9. 2025 | 10:08
1:36
A+A-

Slovenski pevec in nekdanji tekmovalec resničnostnega šova Kmetija Marijan Novina iz Novega mesta se v teh dneh sooča s težkimi spomini. Njegov oče Marijan, ki je bil prav tako uspešen glasbenik, je pred leti umrl za dedno boleznijo polipozo, za katero je pozneje umrl tudi Marijanov brat Borut.

Leta 1984 je začel delovati Družinski trio Novina; vodil ga je oče Marijan, ob njem sta bila njegova sinova Borut in Marijan. Z glasbo so pomagali številnim ljudem v stiski, tudi marsikatera bolnišnica ima boljšo opremo zaradi širokega srca Marijana in njegove družine. Oče Marijan in sin Borut sta pokojna, za oba je bila usodna dedna bolezen polipoza. V glasbi je ostal sin Marijan, ki že 40 let poje in zabava ljudi. 

»Fizično ga ni z mano, a ga še vedno čutim ob sebi,« je povedal Marijan, ki je očetu še danes hvaležen za vse, česar ga je naučil, še posebej ker ga je popeljal na čudovito pot glasbe. 

Tako ganljiv zapis je ob žalostni obletnici bratovega slovesa objavil na Facebooku: »Dragi brat Borut. Danes bi te objel in čestital za tvoj rojstni dan. Nasmejana bi dvignila kozarec in skupaj bi ti peli VSE NAJBOLJŠE. Lepo praznujte tam...nekje... Rad te imam... In že 19. leto teče, kar te ni.«

Več iz teme

spominislovoMarijan NovinasmrtKmetijaobletnica
ZADNJE NOVICE
10:08
Ona  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Pozabite na navadno skuto – to je najboljša mlečna poslastica iz Posočja

Pastirska skuta je manj znana specialiteta iz Posočja; pripravljena je tako, da je uporabna več mesecev, ima zelo intenziven vonj in okus.
Špela Ankele25. 9. 2025 | 10:08
09:51
Novice  |  Svet
RUSIJA V VOJNI Z EVROPO

Maske padle! Evropa je v vojni z Rusijo: »Putin je ugriznil več, kot lahko prežveči!«

Edini način, da Moskva doseže svoje cilje, je z oslabitvijo evropske podpore Ukrajini in izkoriščanjem razdorov znotraj in med državami Nata.
25. 9. 2025 | 09:51
09:40
Novice  |  Slovenija
OBRAMBNA KONFERENCA

Slovenska industrija na prelomnici, Golob: »Nato ni grožnja – to je priložnost za Slovenijo!«

Družba Delo mediji je organizirala konferenco z naslovom Vloga industrije in kritične infrastrukture pri krepitvi civilne in državne odpornosti.
25. 9. 2025 | 09:40
09:22
Polet
NOVO O VEGANSTVU

Veganstvo pod drobnogledom. Tveganja za ženske in otroke, ki jih ne smemo spregledati

Če se odločite za veganstvo, naj bo prehrana premišljena, obogatena z dopolnili in redno spremljana pri zdravniku.
Miroslav Cvjetičanin25. 9. 2025 | 09:22
09:10
Ona  |  Izlet
PLAVŠKI ROVT

Tik nad mestom, a vseeno daleč proč: skriti biser Karavank nad Jesenicami

V Plavškem Rovtu v Karavankah se stikata železarska preteklost in kmečka idila. Del njihove identitete je tudi to, da nekatere ženske še vedno govorijo na fanta.
Tina Horvat25. 9. 2025 | 09:10
09:00
Premium
Suzy
OSMIŠLJEVALNICA

Osmišljevalnica: Kam pa kam, popolni učenec? (Suzy)

Začetek šolskega leta je pogosto čas novega zagona, sveže motivacije in optimističnih ciljev.
25. 9. 2025 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Več kot 300 evrov letnega prihranka z eno potezo

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
22. 9. 2025 | 13:30
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Samozavest ni darilo, s katerim se rodimo – je veščina, ki jo lahko treniramo

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zakaj bo ta zima ena najbolj nepozabnih? Prihaja dogodek, ki bo spremenil vse!

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
PromoPhoto
Ona  |  Stil
VELIKA ZVEZDA

Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
22. 9. 2025 | 08:39
Promo
Šport  |  Timeout
INTERVJU

»Do takrat sem delala vse za to, da moja invalidnost ostane skrita pred svetom«

Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
23. 9. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Ugodni nakupi: Kje si lahko zagotovite vrhunske izdelke po najnižji ceni

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

»Ali sploh razumete moj posel?«

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 09:26
PromoPhoto
Ona  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

Tako boste pripravili odlično japonsko specialiteto

Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
24. 9. 2025 | 15:31
Promo
Ona  |  Izlet
NAMIG ZA IZLET

Na brezplačni koncert v Novo Gorico

Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Povezava med onesnaženim zrakom in upadom kognitivnih sposobnosti: Kako PM₂,₅ delci vplivajo na nas?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
Promo
Ona  |  Svetovalnica
WINDOWS

Odštevanje se je začelo. Ste pripravljeni?

Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
18. 9. 2025 | 13:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zavarovanje

Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Ona  |  Svetovalnica
KLIMATSKA NAPRAVA

Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
19. 9. 2025 | 12:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DODATNO ZAVAROVANJE

Ali veste, koliko boste dejansko dobili ob upokojitvi?

Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
22. 9. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Huawei predstavil svoje najbolj inovativne izdelke

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

»Ko sem potreboval ultrazvok srca, sem že v nekaj dneh prejel več možnih terminov«

Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
3. 9. 2025 | 15:16
Promo
Ona  |  Stil
TRETJA GENERACIJA

»Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
24. 9. 2025 | 10:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Onesnažen zrak postaja vedno večji problem. Kako se zaščititi?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki