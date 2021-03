Nekdanji slovenski premier v Istri kupil luksuzno hišo

Anton Rop je vlado vodil med letoma 2002 in 2004. FOTO: Jure Eržen/Delo

Dolgi vrsti slovenskih politikov z nepremičninami ob hrvaški obali se je pridružil še eden. Nekdanji slovenski premierje lani kupil hišo v Vodnjanu v hrvaški Istri, ekskluzivno poroča Glas Istre.​Hiša, ki ima pogled na Brijone, se razteza na 481 kvadratnih metrih, poleg 345 kvadratnih metrov velikega vrta pa ima še 30 kvadratnih metrov velik bazen. Hišo v mirnem naselju s 14 luksuznimi nepremičninami, je lani kupilo podjetje Sun Sea Investicije, katere lastnika sta Rop in njegov sin​Sosed in eden izmed lastnikov luksuzne montažne hiše je za Glas Istre povedal, da je Ropa v Vodnjanu doslej videl le enkrat: »Tukaj je bil potem, ko so kupili hišo, za sedaj pa še nihče ne živi v njej. Kolikor vem, je načrt, da bi hišo uporabljal sin in njegova žena.«Rop je bil četrti slovenski premier​, vlado je vodil med letoma 2002 in 2004. Trenutno je podpredsednik Evropske investicijske banke. Do leta 2005 je bil tudi predsednik stranke LDS, ki pa jo je marca 2007 zapustil in se pridružil SD. Poročen je bil z, z nekdanjo poslankopa imata hčerNe le številni »navadni smrtniki« med Slovenci, tudi naši politiki radi dopustujejo na Hrvaškem, nekateri pa imajo tam tudi nepremičnine. Tako so hrvaški mediji lani med epidemijo ujeli takratnega vladnega govorca za covid 19, kako je zgoraj brez čistil bazen ob svoji hiši na otoku Krku. Predsednik Desusa in nesojeni novi mandatarje pred leti kupil stanovanje v Karigadorju blizu Umaga. Prav tako blizu Umaga, v Špini, pa ima svoj vikend tudi partnerka predsednika, odvetnica