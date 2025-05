Nekdanji slovenski obrambni minister Roman Jakič ponosen. To je storila njegova hči Tija

Nekdanji poslanec Evropskega parlamenta in nekdanji slovenski obrambni minister v 11. vladi Republike Slovenije Roman Jakič je na družbenih omrežjih sledilcem oznanil veselo novico, in sicer je njegova hči Tija Jakič danes z odliko, z oceno 10 uspešno na Fakulteti za družbene vede zagovarjala svojo magistrsko nalogo.

»Danes ne praznujemo le akademskega uspeha, temveč tudi vsega truda, ki ga je Tija vložila v raziskovanje, pisanje in razumevanje kompleksnega sveta okoli nas. Draga najina Tija, tvoja radovednost, strpnost, pogum in občutek za pravičnost naju vedno znova navdušujejo in naju delajo neskončno ponosna starša,« je zapisal ponosni Jakič ob fotografijah hčerke.

Tijo Jakič je širša slovenska javnost spoznala pred leti kot del programskega odbora Inštituta 8. marec, dejavna je bila v več kampanjah, posebej pa so si jo Slovenci in Slovenke zapomnili po referendumu ZA PITNO VODO.

