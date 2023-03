Nekdanji premier Rop pokazal svojo hčerko: uganete, kje je zaposlena? (FOTO)

Pisali smo, da je v prostorih Kluba pravnikov na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani nedavno potekalo tradicionalno srečanje Alumni kluba Fundacije Parus, katerega ustanovitelj je odvetnik Miro Senica. Med gosti so bili med drugim zaposleni v tej odvetniški družbi, med katerimi so tudi otroci znanih Slovencev. Poleg Maruše Senice tudi Eva Rop, hčerka nekdanjega predsednika vlade Antona Ropa in Anže Zalar, sin nekdanjega pravosodnega ministra Aleša Zalarja.

Anže Zalar, sin nekdanjega ministra Aleša Zalarja. FOTO: Mediaspeed

Rop o svojih otrocih ne govori v javnosti in le redko pride v javnost fotografija, na kateri je skupaj z njimi. Ima štiri otroke; tri z nekdanjo ženo Jadranko Rop – Jana, Dašo in Evo – in enajstletno Pio s partnerico Melito Župevc, nekdanjo poslanko, zdaj pa državno sekretarko za strateško komuniciranje v Golobovi vladi.

Maruša Senica, Miro Senica in Katarina Kresal. FOTO: Mediaspeed

Nekdanji predsednik vlade in poslanec Anton Rop je bil tako kot aktualni premier Robert Golob tarča govoric, ko se je leta 2012 ljubezensko zapletel s poslanko Melito Župevc. Takrat naj bi bil poslanec še vedno poročen z dolgoletno izbranko, mamo njunih treh otrok Jadranko Rop, z Župevčevo pa je pričakoval dojenčka.

