Nekdanji poslanec pripravil razstavo

S svojo umetnino FOTO: BORIS ŠULIGOJ

V Delavskem domu v Zagorju bo naslednje dni na ogled zanimivo popotovanje na platnih. Razstavo je namreč pripravil nekdanji televizijski in radijski voditelj. Že desetletja je zaprisežen slikar, ki je svojo pot s čopičem začel kot samouk. Znanje in podporo sta mu dala predvsemter, za razstavo pa je izbral paleto slik iz različnih obdobij, ki so zaznamovala njegovo umetniško pot. Obiskovalci si bodo lahko ogledali zorenje slikarja od njegovih začetkov do danes in odraz življenjskih izkušenj v podobah na platnu. Te so nedvomno raznolike in pestre, saj je njegova življenjska pot zanimiva. Bil je bančnik, novinar, gostinec, recitator, gledališki igralec, pripovedovalec, voditelj, organizator prireditev, povezovalec, radijski in televizijski voditelj, televizijski urednik, pisatelj, pesnik, scenarist, kolumnist, poslanec, župan, družinski človek. Zadnja leta je o njem redko slišati, saj se je umaknil iz medijev in lahko bi rekli tudi iz javnega življenja. Z ženo čas izmenično preživljata med domačimi Trbovljami in slovensko obalo, slednja ga navdihuje in je pogost motiv njegovih slik. Zanimivo je, da je večino slik, tudi tiste z morskim motivom, ustvaril v domačem ateljeju, kjer slika po navdihu ali spominu in vtisih. Barovič je tudi avtor dveh knjig, kriminalnih romanov, v katerih opisuje politično sceno in podzemlje v Sloveniji. Nekdanji politik, ki je imel v zadnjih letih precej zdravstvenih težav, se v javnosti redko oglaša, saj raje živi umirjeno življenje.