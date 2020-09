Nekdanji poslanec in župan nad Wernerja: Jaz nimam kaj izgubiti

»Zelo pokvarjeno, podlo in brezobrazno me je napadel Werner.. Verči ja.. Posnetek obkladanj, kakšen kriminalec sem, arestant, narkoman in.. Groza!! Ta posnetek imam in obljubim vam, da ga bom objavil skupaj s slikami njegovih pogodb, kaj so počeli s tisto Slakovo v njegovem stanovanju in še marsičem zelo zanimivem.« Tako na facebooku piše nekdanji poslanec SDS, nekoč tudi župan Tržiča, Pavel Rupar (60). Dodal je še: »Jaz nimam kaj izgubiti, moja kariera je končana, njegova bo pa lahko zelo hitro. Naj poje in naj nam da mir!«



Kakšno je ozadje njunega spora, ni znano. Rupar je sicer že pred dnevi zapisal, da z Wernerjem in njegovo ženo na facebooku niso več prijatelji, pevec naj bi ga celo blokiral, sledil pa je med drugim tudi tale zapis: »Naj vam, dragi bivši prijatelji povem eno: ste zanič pjevači, od popularnosti ne morete živeti, še manj od prodaje svojih popevk!«

​

V javnosti v zadnjih tednih precej odmevajo zapisi pevca Wernerja, izredno kritičnega do vladnih ukrepov v boju z novim koronavirusom. »Od začetka trdim, da gre za plandemijo in da je covid 19 projekt,« je zapisal v enem od številnih zapisov, ki jih je delil na svojem facebook profilu.



Rupar ima za seboj pestro zgodovino. Konec leta 2013 je bil obsojen zaradi zlorabe položaja oziroma prisvojitve 40.000 evrov, zaradi česar je moral v zapor. Že sedem let prej je v javnosti odmevala še ena afera, saj se je izkazalo, da Rupar protikorupcijski komisiji ni prijavil dveh stanovanj v Ljubljani.