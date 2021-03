Nekdanji nogometaš išče ženo, ste že slišali zanj?

V Avstriji je služil kruh kot nogometaš. FOTO: INSTAGRAM

Sanjari o prihodnosti, napolnjeni z ljubeznijo. FOTO: POP TV

Simpatičen postaven, uspešen, sanjski. To so lastnosti, s katerimi se ponaša 30-letni, ki bo to pomlad v šovu Sanjski moški iskal ljubezen svojega življenja. »Ljubezen mi pomeni vse. Ne predstavljam si življenja brez ljubezni in družine. Se pa zavedam, da ljubezen ni samoumevna in je marsikaj treba postoriti zanjo,« pravi Gregor, ki ne išče idealnega dekleta, saj je prepričan, da takšno ne obstaja, išče pa preprosto žensko, ki bi mu bila v oporo, tako kot on njej. To pa se mu zdi nekaj najpomembnejšega v razmerju.Postavni Gregor je priznal, da na ženski najprej opazi oči in nasmeh, zelo pomembna mu je tudi njena energija. Ob tem ne skriva, da si nekega dne želi imeti družino, najraje bi imel dva ali tri otroke. Od šova, v katerem se bo za njegovo srce borilo kar nekaj postavnih mladenk, pričakuje, da se bo iz njega vrnil zaljubljen in v dvoje. »To je moja velika želja in vanjo verjamem,« iskreno pove Gregor, ki je navdušen nad adrenalinskimi športi, poleg tega pa je kar nekaj let aktivno igral nogomet. Zanimivo je dejstvo, da se je nekdanji nogometaš kluba iz Celovca potegoval tudi za najlepšega moškega v Sloveniji, in sicer mu je leta 2017 lento pred nosom odnesel, se je pa zato Gregor zadovoljil z nazivom mister Cosmo.