Nekdanji minister presenetil s slikami: tako rosno mlad je bil, pa je bil že poslanec (FOTO)

Roman Jakič velja za enega izmed vidnejših politikov v zgodovini naše države. Bil je eden izmed slovenskih politikov, ki so bili kot prvi izvoljeni v naš parlament. V slovenski parlament je bil prvič izvoljen prav na današnji dan. Tega prelomnega trenutka se je spomnil z objavo na instagramu.

»Na današnji dan leta 1990 so bile prve svobodne ter demokratične volitve in jaz sem bil prvič izvoljen v slovenski parlament kot najmlajši poslanec (23 let). Polno lepih spominov. Vesel in ponosen, da sem bil del najpomembnejših odločitev v naši zgodovini,« je zapisal na omenjenem družbenem omrežju.

Jakič, ki je v svoji karieri zamenjal več političnih strank, je bil v vladi Alenke Bratušek minister za obrambo. Nekaj časa je bil tudi evropski poslanec ter predsednik Atletske zveze Slovenje.

Letos sta s partnerico proslavila 40 let ljubezni. Ob lepem jubileju je na družbenem omrežju X objavil nekaj fotografij in zapisal: »Bilo nama je šestnajst let ... Ta vikend sva proslavila 40 let ljubezni, rojstva in vzgoje dveh prekrasnih otrok, lepega skupnega življenja in medsebojnega spoštovanja ... Srednješolska ljubezen, ki še kar traja. Naj traja ...«