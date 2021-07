Nekdanji minister nasmejan do ušes, saj slavi 28-letnico

Nekdanji minister v slovenski vladi in predsednik stranke SD, danes poslanec, Dejan Židan, je na družbenem omrežju objavil fotografijo z ženo, na kateri sta nasmejana in dobre volje sta. Le kako ne bi bila, saj praznujeta 28-letnico poroke.



Takole je zapisal: »28 let po poroki. Ja, kakor da bi bilo včeraj ...«



V uredništvu jima čestitamo!



