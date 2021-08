Nekdanji čuk na nujni operaciji, oboževalcem se je opravičil

Po dolgem premoru se tudi on veseli nastopov. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Življenje nam ves čas postavlja takšne in drugačne izzive in preizkušnje, ki pa človeka tudi okrepijo. Tudi nekdanji član priljubljene skupine Čukise je te dni znašel v neprijetni situaciji, zaradi katere se je najprej globoko opravičil zvestim poslušalkam in poslušalcem. 53-letni glasbenik se je na družabnem omrežju facebook oglasil oboževalcem in jim sporočil, da koncert v Zagorju minuli konec tedna odpade, saj se je nepričakovano znašel v bolnišnici, in sicer na nujni operaciji.»V življenju pričakuj tudi nepričakovano. Operacijski poseg, ki je bil nepričakovan in neizogiben,« je sporočil pevec, oboževalci pa so mu zaželeli, da bi čim prej okreval. Marko je še razkril, da je zaradi slabega počutja oziroma zaradi bolečin v spodnjem delu trebuha obiskal urgenco, tam pa so ugotovili, da gre za vnetje slepiča. Marko se po operaciji dobro počuti in odlično okreva, veseli pa se vseh prihajajočih nastopov, ki ga še čakajo to poletje.