Nekdanje dekle Jana Plestenjaka šokiralo s priznanjem: Vidim duše mrtvih

Lomilec src Jan Plestenjak je danes srečno zaljubljen in v zvezi s 17 let mlajšo Tadejo Mlinarič, a pred mnogo leti je bil v ljubezenskem razmerju z italijansko pop ikono Ivano Spagna. Italijanska pevka in Plestenjak sta bila v zvezi sredi devetdesetih let, takrat ju je ločila razdalja, danes, pa čeprav je od takrat minilo že kar precej let, si sledita na družbenih omrežjih. Jan je namreč eden izmed redkih, ki jim Ivana sledi na instagramu, in obratno.

Ivana, ki bo letos dopolnila sedemdeset let, je v preteklosti mnogokrat polnila strani italijanskih tabloidov. Izjemno veliko zanimanja je pritegnila pred leti, ko je v avtobiografski knjigi priznala, da si je na robu obupa poskušala vzeti življenje. Nekateri so to njeno priznanje povezovali s koncem zveze s Plestenjakom, a je pevka pozneje na italijanski nacionalni televiziji pojasnila, da jo je na rob obupa pahnila izguba staršev. Oba sta namreč umrla zaradi raka.

Čeprav bo kmalu stopila v novo desetletje, je Spagneva še vedno zelo aktivna na odrih in družbenih omrežjih. Prav tako tudi ve, kako pritegniti pozornost medijev. V intervjuju za televizijo RAI 2 je dejala, da vidi duše mrtvih ljudi in da ima okoli petih zjutraj vizije. Dejala je, da verjame, da nas po smrti na tem svetu čakajo neke nove, drugačne dimenzije. Dejala je še, da prikazni, ki jih vidi, ne prepozna in da z njimi ne more komunicirati, ji pa te občasno napovedo prihodnost.