Nekdanja žena Primoža Peterke vroča kot še nikoli (FOTO)

Nekdanja manekenka Renata Bohinc, ki še danes pozira za kozmetiko in poročne obleke, je na fotografiji s svojimi otroki videti kot ena od sester. 40 let se ji res nikjer ne pozna.

Čudovite fotografije z dopusta so navdušile sledilce in resnično velja rek, da ji dopust dobro dene, saj je vidi sveža in lepa kot še nikoli.