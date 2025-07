Nekdanja žena Primoža Peterke se je znova poročila

Slovenska nekdanja manekenka in bivša žena smučarskega asa Primoža Peterke, Renata Bohinc, je drugič stopila pred oltar. Spomnimo, aprila je najprej objavila modne fotografije v poročni obleki, kar je nakazovalo prihajajočo poroko . Novico je potrdila revija Lady in več medijskih virov, ki so poročali: »Nekdanja žena Primoža Peterke … si je znova nadela poročni prstan … drugi da. «

Sedaj je poročena z glasbenikom Binetom Zorkom, basistom skupine Happy Ol’ McWeasel. Iz prvega zakona s Peterko ima sina Maja in hčerki Gajo ter Stelo, ki so bili bili prisotni tudi na poroki. Novico o poroki ter nekaj utrinkov z nje, je na družbenih omrežjih med drugimi delil tudi še en nekdanji skakalni as Primož Ulaga.