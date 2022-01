Radijska in televizijska voditeljica Melani Mekicar in pevec skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin, ki sta bila nekoč par zasebno, spet združujeta moči, a le poslovno. Mlada in nadarjena voditeljica ter glasbenik bosta namreč sodelovala kot voditelja slovenskega izbora pesmi za Evrovizijo. Finalnemu TV-izboru EMA freš, ki bo v petek, 28. januarja, in na katerem bodo izbrani še štirje tekmovalci na Emi, sledijo trije sobotni večeri (5., 12., in 19. februar), namenjeni izboru slovenskega predstavnika na tekmovanju Pesem Evrovizije 2022. »Da so nama z Bojanom zaupali vodenje tako velike...