Nekdanja voditeljica razkrila, kako so jo kritizirali gledalci

Alenka Kesar je na komercialni televiziji vodila oddajo o zdravju. Zadnja leta se posveča drugim stvarem, izjemno aktivna pa je tudi na družabnih omrežjih, kjer je zdaj razkrila, s kakšnimi kritikami se je soočala, ko je še delala na televiziji.

Gledalce so zmotile precej nenavadne stvari: prevelik nasmeh, barva oblačil voditeljic in še kaj. Iz njenega zapisa pa je mogoče sklepati, da se s podobno nenavadnimi kritikami srečuje tudi na družabnih omrežjih.

»Ko sem še delala na televiziji in so klicali gledalci:" Da voditelj ni pravilno izgovoril neke besede, da je vremenar preveč nasmejan, da je v športu preveč nogometa, da favoriziramo roza barvo pri oblačilih voditeljic, da smo film odrezali, preden se je res končal. Za mnenje smo se jim prijazno zahvalili in dodali, da obstaja čarobna tipka na daljincu, s katerim lahko enostavno spremenijo program in njihove težave s tistimi, ki ustvarjajo program, bodo v hipu rešene. Podobno čarobno tipko ima tviter. Imenuje se block. Odlično deluje,« je zapisala.