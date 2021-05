Nekdanja voditeljica na Pop TV: Ne znamo si predstavljati, da ga ne bi več bilo

Nekdanja voditeljica Vizite, zdajje zadnje dneve otožna, saj se njen ljubi maček ni vrnil domov. »Sem ga šla nahranit, pa ga ni bilo. Sedela. Kuhala. Pila kavo. Pospravljala. Pa ga ni bilo. Mu pustila hrano, vodo, zrahljala njegovo ležišče. Žalostna nazaj v dolino. Moj Jessie. Kje se potepaš?« se je spraševala na twitterju.Alenka po dobrem tednu čakanja, da se bo Jessie Pinkman, kot je mačka poimenovala, vrnil na svojo odejo pri hiši na Rakitni, močno verjame, da se samo potepa. »Srčno upamo, da se vrne, ker si ne znamo predstavljati, da ga ne bi več bilo. Zelo smo žalostni in močno verjamemo, da je šel samo na en daljši potep.«Lani jeseni je Alenka svojemu ljubljenčku posvetila tudi zgodbo na svojem blogu, kjer se je razpisala o dogodivščinah, ki jih preživljajo z njim. Maček se je pri njih prvič pojavil med lansko karanteno in postopoma je postal njihov član družine. »Med poletnimi počitnicami je začel dremati na naši klopi, sčasoma na ležalniku ob. Kupovati smo začeli pravo mačjo hrano, ki jo je dobesedno požrl in polizal s krožnička. Iz divjega mačka je počasi postajal hišni muc in nekega dne sem ga lahko mirno božala, prisegla bi, da mu je bilo všeč,« je napisala in dodala, »da si res ne bi mogla želeti boljšega mucka, kot je naš Jessie.«