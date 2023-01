Nekdanja voditeljica, danes poslanka: Nikoli se ne bom poročila

Nekdanja televizijska voditeljica, nekdanja državna sekretarka v kabinetu predsednice vlade in sedanja poslanka Gibanja Svobode Tamara Vonta je na twitterju objavila, da sta s partnerjem Boštjanom Mehom, okulistom, praznovala 30 let skupnega življenja. »Nisva poročena in ne bova, a sva jih včeraj naštela 30. Skupnih,« je zapisala. Skupaj imata tudi hčerko Lano.

Pod objavo, da sta z Boštjanom zaljubljena že 30 let, se je usulo čestitk. Eden od sledilcev ji je zapisal, da je verjetno »dobra mačka ključna za dobro razmerje«. Kot je znano, je Tamara ljubiteljica živali. Doma ima več mačk in psa.

Na družabnih dogodkih par sicer redko vidimo skupaj, a pomembneje je, da za štirimi stenami njuna ljubezen tudi po 30 letih še vedno cveti.