Nekdanja TV-voditeljica nad situacijo s kletvico

Zapis Jerce Zajc. FOTO: Instagram

Nekdanja novinarka RTV Slovenija in voditeljica informativne oddaje na Planet TV, ki se po rojstvu tretjega otroka ni vrnila v novinarske vode, ob tem pa se je še ločila od dolgoletnega partnerja, je na instagramu potarnala nad ukrepi. Takole je med drugim zapisala ob novici, da se otroci naj ne bi vrnili v šole do 4. januarja (nelektorirano):»Krasno, res! Ker - ne zatiskajmo si oči - neodgovorni posamezniki se bodo mirno družili čez vse praznike in okužb bo po 1. januarju samo še več! V domovih za ostarele se bodo okužbe širile naprej, kar je v prvi vrsti posledica dolga leta zanemarjanja skrbi za starostnike na vseh področjih. Kakšen odnos so imele oblasti, vse po vrsti, do zdravstvenega sistema tudi. Najhitreje se okužbe, tako zadnje dni vse raziskave, širijo na delovnih mestih. Kaznovani pa so/bodo otroci, ki so najmanj krivi, a jasno najmanj glasni in zato najmanj slišani, večina nas, njihovih staršev, pa nas nima časa biti glasnih - ve se zakaj.«Glede tega, da, kot kaže, ukrepi oblasti ne delujejo, in o tem, kaj bi morali narediti, pa piše:»O tem, zakaj ne, se nima smisla prepirati, ampak dajmo poskusit vsi skupaj nekaj spremeniti. Mislim, da je jasno, kdo bi moral prevzeti štafetno palico. Ker v nekaj, kar ne deluje, težko verjameš in vse težje tudi spoštuješ.« Uporabila je celo kletvico 'J*** sistem'.