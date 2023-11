Nekdanja tekmovalka šovov udarila po talentih: Nepošteno!

Lara Goršek Kos, ki smo jo spoznali kot tekmovalko v šovu Kmetija in pozneje še v Sanjskem moškem, je na omrežju X podala svoje mnenje o izbiri kandidatov za šov Slovenija ima talent. Predvsem se je obregnila ob tekmovalko iz Rusije, ki zadnja tri leta živi v Sloveniji.

Sofia Chernitsyna je žirijo in številne gledalce navdušila s svojo interpretacijo legendarnih Queenov, a se ji ni uspelo uvrstiti v finale, ki je pripadlo pevcu Juretu Kotniku in zaljubljenemu akrobatskemu paru Acro connection.

Mlada pevka Sofia je na odru povedala, da se s petjem ukvarja že od šestega leta, z družino pa se je iz Rusije preselila v Slovenijo pred tremi leti. Zdaj je na odru želela pokazati svoje pevske in igralske sposobnosti.

Nastop ji je več kot odlično uspel, a med kritiki se je našla bivša tekmovalka resničnostnih šovov Lara Goršek Kos.

»Fantastična! Fenomenalna! Samo ne za na Slovenija ima talent, ker je močno šolana pevka, ki se je v Rusiji celo življenje učila petja. Malo je nepošteno, a ni tako?", je med svojo oceno vprašala še sledilce, kaj menijo o tem.

Dodala je še: »Iskanje talenta ni iskanje šolanih in profesionalnih ljudi, ki se s tem ukvarjajo že dolgo časa. Ta Rusinja je deset let sodelovala s studiem, kjer so delali za Disney in vsem, kar je s tem povezano. Nekdo, ki je že toliko uveljavljen in s toliko izkušnjami ni za talente«.

Sodeč po komentarjih, je bila v svojih razmišljanjih dokaj osamljena.

To je le nekaj zapisov pod Larino objavo:

»No, če se ne motim, je zlat gumb dobila neka druga, ki je hodila na Berkley in dejansko živi od petja. Ne vem, če je pogoj, da nisi šolan.«

»Najbrž je želela biti slišana in talenti so hudo mega stvar, da se ti ta želja uresniči.«

»Saj je vseeno, od kod je. Glaven je talent in definitivno je bolje odpela. Vsak svojo srečo in zvezdo išče, ampak žirija ni strokovna. Če si je Jure zaslužil mesto pred njo, sem jaz letalo.«

»Sanje & trdo delo pogosto premagajo največji talent.«

»A misliš, da so v ZDA na talentih amaterji, ki pojejo samo pod tušem?«

