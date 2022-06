Nekdanja tekmovalka Kmetije ponuja čokoladno vino ter zmagovalno malvazijo

Vinska kraljica slovenske Istre in vinarka Elizabet Bordon je bila leta 2014 tudi udeleženka šova Kmetija, ki smo si jo zapomnili po rdečih očalih in popoprani jezičnosti. Na družinskem ekološkem posestvu, ki leži v vasici Montinjan, osrčju dežele refoška in istrske malvazije, se poleg vin in olj ukvarjajo tudi z vinskimi turizmom za zaključene skupine. Blagovna znamka Vina Montis & Eko Laura je zelo poznana, saj ima poleg vseh vrhunskih vin tudi posebno, čokoladno vino.

»Čokoladno vino Montis smo imeli prvi, zdaj že obstaja veliko kopij«, je povedala simpatična Primorka, ki je letos na festivalu Malvazije, med številnim naborom istrskih, kraških, vipavskih in italijanskih vinarjev, pobrala prvo nagrado. »Iz naše kleti BIO -ORGANIC VINA MONTIS & EKO LAURA je naša Malvazija Montis 2020, ekološke pridelave, zmagala v kategoriji zrelih malvazij.«

Čestitamo, ženske pa bomo z veseljem posegle po čokoladnem vinu.