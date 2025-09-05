OB KONCU LETA

Nekdanja stevardesa Lucija razkrila šokantno resnico o pilotih in nespodobnih povabilih (VIDEO)

Uf, le kaj bi na to porekle njihove žene?
Fotografija: Lucija Vrankar in Dejan Vunjak v ŠOKkastu. FOTO: Marko Feist
Odpri galerijo
Lucija Vrankar in Dejan Vunjak v ŠOKkastu. FOTO: Marko Feist

N. B.
05.09.2025 ob 12:51
05.09.2025 ob 12:51
N. B.
05.09.2025 ob 12:51
05.09.2025 ob 12:51

Voditeljica in ustvarjalka digitalnih vsebin Lucija Vrankar je pred časom delala tudi kot stevardesa za eno največjih arabskih letalskih družb. O svojih prigodah z letov je že večkrat javno spregovorila, tokrat pa je razkrila resnico o tem, kako se do stevardes obnašajo nekateri piloti.

V Fejmičih je dejala, da je veliko pilotov takšnih, da na začetku leta nosijo poročne prstane in z njimi klepetajo o družinskem življenju. Po sedmih urah, ko se let bliža koncu, pa marsikdo sname prstan in stevardeso vpraša, kaj ima v načrtu za »layover« (postanek s prenočitvijo).

Podrobnosti si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Pred časom je Lucija – skupaj z Dejanom Vunjakom – gostovala tudi v našem ŠOKkastu. Kaj vse je povedala, si oglejte v članku na tej povezavi.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

stevardesa Lucija Vrankar pilot

Priporočamo

Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah
Tina Gaber dan pred poroko prekinila molk (VIDEO)
Župan Klobasa žaluje: »Tam, kjer si tolikokrat našla zatočišče, si našla tudi konec svoje poti« (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah
Tina Gaber dan pred poroko prekinila molk (VIDEO)
Župan Klobasa žaluje: »Tam, kjer si tolikokrat našla zatočišče, si našla tudi konec svoje poti« (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.