Nekdanja stevardesa Lucija razkrila šokantno resnico o pilotih in nespodobnih povabilih (VIDEO)

Voditeljica in ustvarjalka digitalnih vsebin Lucija Vrankar je pred časom delala tudi kot stevardesa za eno največjih arabskih letalskih družb. O svojih prigodah z letov je že večkrat javno spregovorila, tokrat pa je razkrila resnico o tem, kako se do stevardes obnašajo nekateri piloti.

V Fejmičih je dejala, da je veliko pilotov takšnih, da na začetku leta nosijo poročne prstane in z njimi klepetajo o družinskem življenju. Po sedmih urah, ko se let bliža koncu, pa marsikdo sname prstan in stevardeso vpraša, kaj ima v načrtu za »layover« (postanek s prenočitvijo).

Podrobnosti si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Pred časom je Lucija – skupaj z Dejanom Vunjakom – gostovala tudi v našem ŠOKkastu. Kaj vse je povedala, si oglejte v članku na tej povezavi.