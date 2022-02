Nekdanja smučarska skakalka pod srcem nosi otroka

Ta mesec se vse vrti okrog zimskih olimpijskih iger, na katerih slovenski športniki in športnice blestijo. Mlade smučarske skakalke so navdušile ves svet, še posebno Urša Bogataj in Nika Križnar. Mladi skakalki sta dvakrat dokazali, da spadata v sam vrh smučarskih skokov, njune uspehe pa je v studiu pokomentirala tudi nekdanja smučarska skakalka,

30-letna Eva Bastardi, ki je pred leti tekmovala pod priimkom Logar. Dolenjka, ki se je kot mladenka zapisala smučarskim skokom in v njih vztrajala do 26. leta, je minulo soboto gostovala v studiu v sklopu tekme smučarskih skokov, na kateri je slavila Bogatajeva, pred kamero pa ni mogla skriti svojega zaobljenega nosečniškega trebuščka.

Eva je tekmovala v času generacije, ki je orala ledino v svetovnem pokalu in na olimpijskih igrah, bolj kot na to pa je ponosna na dejstvo, da si je s kolegicami prizadevala za boljše razmere, da je mlajšim skakalkam danes lažje. Kariero je zaključila, ker je, kot pravi, prišla do točke, ko ni bila več pripravljena dajati maksimuma za to, da bi bila vsak dan boljša.

Zaobljenega trebuščka ne more skriti. FOTO: ZASLONSKI POSNETEK

Nekdanja skakalka danes dela v nekem novomeškem podjetju in živi urejeno družinsko življenje, skoke še vedno z veseljem spremlja in pravi, da je vesela, da so se našli pravi ljudje, ki delajo za dekleta s srcem, in da so tudi rezultati boljši.