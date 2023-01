Nekdanja poslanka zaradi snega na cesti skoraj umrla

V teh dneh je bilo tudi na spletnih omrežjih veliko povedanega na temo snega, ki je med drugim prinesel številne težave na slovenskih cestah. Mnogi so za prometni kaos krivili Dars in druge zimske službe, medtem ko spet drugi menijo, da so za to krivi neodgovorni oziroma nespretni vozniki.

Pod eno od tovrstnih objav se je oglasila tudi igralka in nekdanja poslanka Violeta Tomić in opisala svojo izkušnjo na zasneženih cestah. Trdi namreč, da je zaradi (ne)ukrepanja Darsa pred leti skoraj izgubila življenje.

»Ko sem pred leti imela hudo prometno blizu Otočca, zaradi nespluženosti me je odneslo pod tovornjak in sem skoraj umrla, je Dars v dogovoru s policijo najprej splužil cesto, potem so naredili fotografije kraja nesreče! Bali so se tožbe. K sreči sem imela znanca, ki je fotografiral in me rešil kazni!« je zapisala.