Nekdanja poptevejevka na dopustu doživela grozno izkušnjo

Nekdanja novinarka na Pop TVje na facebooku objavila zapis z dopusta na Hrvaškem, ki so ga morali zaradi hude poškodbe šestletnega sinapredčasno prekiniti. »Odrasli smo se zabavali po svoje, otroci po svoje. Vse dokler nismo zaslišali krčevitega Danovega krika: Auuaaaaa! Oči pomagaj! Takoj sem vedela, da to ni dober znak.« Ko je pritekla do sina, je otrpnila, ko je opazila njegovo levo roko, ki je z njega visela, kot da ni njegova. »Tudi premakniti se nisem mogla, kar se mi je zgodilo prvič.ga je nemudoma dvignil, Dan pa je v agoniji, na ves glas kričal: 'Oči, povej, da to ni res, reci, prosim, da sanjam in se bom zbudil!'«Ker je bila poškodba že na videz prehuda, da bi izgubljali čas z obiskom zdravstvenega doma, so se odločili, da otroka odpeljejo v Izolo. Ob pregledu so ugotovili, da ima tik nad komolcem zlomljeno nadlahtnico, zato so ga še istega dne operirali, tako da so kosti fiksirali z žičkami, ki jih bo treba kasneje odstraniti. A agonija se kar ni hotela končati. Po obisku travmatologa v Ljubljani čez nekaj dni, so izvedeli, da operacija ni bila uspešna. Ob rentgenskem pregledu je travmatolog povedal, da kosti niso bile pravilno naravnane, prav tako so ukleščili živec v prstku, ki ga otrok ni mogel premikati. Operacijo so morali ponoviti.Bojana je še zapisala, da je zanjo sin največji superjunak. Tudi mi mu želimo čimprejšnje okrevanje.