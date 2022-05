Nekdanja Playboyeva zajčica Doroteja želi prodreti na svetovni trg (FOTO)

Umetnica ličenja Doroteja Premužič, katere veščinam se radi prepustijo tudi premnogi znani obrazi, in jo javnost pozna pod umetniškim imenom Diamondee, je te dni v mariborskem DH Atelieru predstavila svojo tretjo kolekcijo ličil, ki jo je pripravila s priznano znamko Inglot.

Lastnica Slaščičarne Ilich Mira Osvald-Mićović, modni oblikovalec in gostitelj dogodka David Hojnik in Valerija Grubelnik iz cvetličarne Valerija

»Dekleta in dame so imele možnost v živo videti in preizkusiti, kako so izdelki videti in kako v resnici delujejo,« pravi 37-letna Štajerka in vplivnica na instagramu, čeprav sama trdi drugače. »Nimam se za vplivnico, se pa zavedam, da neki vpliv vendarle imam, saj se trudim ozaveščati o pomembnosti nege, videza ter psihološkega vpliva in boljšega počutja kot končnega rezultata,« je kljub vsemu še vedno precej skromna. Gre za njeno tretjo kolekcijo, a svetlolaska pravi, da ne bo odnehala.

»Moj cilj je prodreti na svetovni trg. S tem mislim predvsem na spletne platforme, akademijo ter znamko Diamond beauty,« nam je še zaupala svoje želje za prihodnost.

Manjkali nista niti vplivnici Jasna Vale in Vita Starman.