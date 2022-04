Nekdanja pevka skupine Tabu zbrala denar za pot domov

Slovenska pevka Nina Vodopivec, ki je na vrhuncu svoje kariere s skupino Tabu posnela tri albume, se je v ZDA znašla v hudi stiski, zato je bila prisiljena prositi za pomoč dobre ljudi, ki bi njej in njenima psičkama pomagali zbrati denar za pot nazaj v Slovenijo.

Nina je bila pevka skupine Tabu med letoma 1998 in 2006.

Kako dobrega srca smo Slovenke in Slovenci, smo dokazali v le nekaj dneh, saj je Nina na strani Spotfund ​zbrala več kot deset tisoč dolarjev, številni rojaki in rojakinje so ji namreč brez kakršnih koli zadržkov priskočili na pomoč in jo rešili iz resne zagate, v kateri je bila zadnje mesece.

»Izjemni Slovenci. Beseda zahvale, ki jo goreče delim z vami, ne more izraziti veličine vaših dejanj! Pot domov se zgodi, urejam papirje in do 25. maja se nadejam poljubiti slovenska tla. Rada bi poudarila, da se vračam domov odločna, da se ta zgodba, katere sporočilo je v skupnosti, nadaljuje. Vsak cent, ki ostane, gre v neprofitni sklad, ki bo namenjen temu, da se vizija o kvalitetnem, bogatem naravnem prostoru, za vse nas, zgodi. Projekt z delovnim naslovom Legenda, kjer stoji samooskrbna Zvezdna vas, na zemlji, katere lastnik je mati Zemlja, mi vsi pa njeni vestni, kreativni in iskrivi prebivalci,« je hvaležno zapisala Nina, ki ima načrte, ki se jih ne boji udejanjiti, a trenutno si želi le, da bi se varno vrnila v domovino.

Kaj se je torej zgodilo, da je prosila za pomoč? V Združenih državah Amerike je naša pevka postala žrtev poslovne goljufije in ostala brez vsega. Že šest mesecev živi v prikolici v ameriški divjini, bori pa se tudi s slabim zdravjem.

»Lani sem postala del tima, ki mi je obljubil plačilo, ki bi zadostovalo za vrnitev domov in nakup zemlje, kjer bi lahko začela svoj projekt, Zvezdna vas. Devet mesecev trdega fizičnega dela se je na koncu obrnilo v prevaro in ostala sem z 20 dolarji v žepu, sredi ničesar, brez kartice, brez avta. Delo je bilo na lokaciji, odmaknjeni od vsega. Zdaj šest mesecev poskušam najti način, da si pomagam. Bivam v prikolici v okolju, ki se samo bori za preživetje, in ne glede na to, kako trmasto znam sama čez tegobe, je moja situacija postala očitno potrebna pomoči, ko sem pred dnevi pristala na urgenci zaradi zastrupitve krvi, ledvic. Pozdrav smrti je odprl pogumne oči in zaupanje v življenje narekuje, da se povežem s svetom, se odprem celostno in nadaljujem proti realizaciji planov, ki gorijo znotraj. Res nimam druge rešitve,« je iskreno priznala Nina, ki sama iz začaranega kroga ni več našla poti.

V zameno za donacije, s katerimi so ji na pomoč priskočili tudi številni kolegi glasbeniki, med njimi Domen Kumer in Tinkara Fortuna, je obljubila koncert, ki ga bo še letos organizirala v Sloveniji.