Nekdanja misica dobila Inyo

»Znova sem imela elektivni carski rez.se je rodila tri tedne pred rokom. Zaradi medenične lege in manj plodovnice je imela tudi manj prostora v maternici, zato so mi preventivno določili datum poroda v 37. tednu nosečnosti. Sama operacija je potekala brez zapletov in tudi Inya ob rojstvu ni imela nobenih težav,« je o drugem porodu odkrito spregovorila. Njena Inya je tehtala 2650 gramov, dolga je bila 49 centimetrov. »Res pa je okrevanje po carskem rezu trajalo nekoliko dlje, a sem se počutila vsak dan boljše,« je še razkrila nekdanja uspešna manekenka in misica, ki so jo na TV3 angažirali za vodenje nove oddaje, katere snemanje pa so zaradi njene nosečnosti preložili za nedoločen čas. Jurkovičeva je vesela, da ima doma skrbnega moža, ki ji je v veliko pomoč, tako kot tudi njena mama, ki je pri njej vsak dan.»Nov urnik sva z Inyo že osvojili in nimava nobenih težav. Pa tudi bratecje zelo vesel sestrice. Ves čas jo hodi gledat in me sprašuje, kdaj bomo kam skupaj šli. Mislim, da je kar ponosen, da je postal starejši brat, in komaj čaka, da se bo lahko z njo tudi igral,« nam še zaupa Jurkovičeva. Na srečo pa so septembrski dnevi lepi in topli, kar s pridom izkorišča za sprehode z dojenčico po mestu in crkljanje na soncu.