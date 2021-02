Nekdanja mis razkrila: Kukala sem lahko le skozi manjšo špranjico

Premierna oddaja je imela 12,64-odstotno gledanost in kar 30,62-odstotni delež gledalcev, starih med 18 in 64 let. FOTO: Planet TV

Že ta petek bosta ekipi ugibali, kdo neki se skriva pod tole masko ruske babuške. FOTO: Planet TV

Obe zvezdniški ekipi je navdušil nastop kralja, pod katerim se je skrival pevec skupine Čuki Jernej Tozon.

Premiera šova Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki je bila prvič na sporedu prejšnjo nedeljo zvečer na Planet TV, je izpolnila pričakovanja. Tako vsaj kažejo prvi podatki agencije AGB Nielsen Media Research o gledanosti, pa tudi odzivi gledalcev in gledalk, ki jih je šov navdušil.Premierna oddaja je namreč imela 12,64-odstotno gledanost in kar 30,62-odstotni delež gledalcev, starih med 18 in 64 let. Druga oddaja bo na sporedu že danes zvečer, tretja pa v nedeljo, bosta pa zato nekoliko krajši. Vse niti ima sicer v rokah voditelj, mojster preobrazb, ki spretno krmari med jezičnimi člani dveh zvezdniških ekip – ti med seboj tekmujeta v ugibanju, kdo neki se skriva pod masko.Ekipa, v kateri soin, si je nadela ime Legende, ekipa, v kateri soin, pa Triglav.Kapetanka slednje je Mlakarjeva, medtem ko je vodja prve Gacho, po premierni oddaji pa je izid izenačen, saj si je vsaka priborila po dve točki. Preteklo nedeljo smo lahko občudovali imenitno čebelo, masko, pod katero se je skrivala nekdanja miss Slovenije, pevka in mlada mamica, ki se je, kot je povedala, neizmerno zabavala, hkrati pa priznala, da so maske precej zahtevne za nošenje, kaj šele plesanje in petje.»Žal v čebeli nisem skoraj nič videla, kukala sem lahko le skozi manjšo špranjico, zato sem se najbolj bala hoje po stopnicah,« je priznala, ko je masko lahko snela. Zanimivo je, da je na Groharjevo prvi pomislil Gačanovič. Vsaka skupina med ugibanjem dobi namig, ki naj bi jim bil v pomoč. A pri Groharjevi dva namiga članom nista bila ravno v pomoč, saj nihče ni vedel, da si je želela nekoč imeti svoj kozmetični salon. Obe zvezdniški ekipi je navdušil tudi nastop kralja, pod katerim se je skrival pevec skupine ČukiO tem, da je pod masko prav on, je bila najbolj prepričana Jasna Kuljaj iz ekipe Triglav, in izkazalo se je, da je imela prav. V oddaji pa sta nastopili še dve maski, in sicer koruza in šopek rož. Ekipi sta si želeli razkriti predvsem, kdo se skriva pod šopkom, in izkazalo se je, da je to pevka, ki je tudi sicer velika ljubiteljica cvetja. V šovu se je izkazala kot odlična operna pevka, prav iz opernega petja pa bo kmalu tudi magistrirala.V prvi oddaji je tako ostala nerazkrita le še maska koruza, pod katero, so prepričani člani obeh ekip, se zelo verjetno skriva koroška pevka, ki je med drugim vrhunsko odpela svetovno uspešnico britanske zvezdniceHello. Ali je pod masko resnično Eva, bomo še izvedeli, že danes pa bomo videli in slišali nove štiri maske, in sicer rusko babuško, laboda, sliko in pando.